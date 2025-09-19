Währungen / NVNIW
NVNIW: Nvni Group Limited - Warrants
0.0813 USD 0.0002 (0.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVNIW hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0812 bis zu einem Hoch von 0.0900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nvni Group Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0812 0.0900
Jahresspanne
0.0111 0.3399
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0811
- Eröffnung
- 0.0900
- Bid
- 0.0813
- Ask
- 0.0843
- Tief
- 0.0812
- Hoch
- 0.0900
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 15.81%
- 6-Monatsänderung
- 184.27%
- Jahresänderung
- 306.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K