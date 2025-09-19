KurseKategorien
Währungen / NVNIW
Zurück zum Aktien

NVNIW: Nvni Group Limited - Warrants

0.0813 USD 0.0002 (0.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVNIW hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0812 bis zu einem Hoch von 0.0900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nvni Group Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0812 0.0900
Jahresspanne
0.0111 0.3399
Vorheriger Schlusskurs
0.0811
Eröffnung
0.0900
Bid
0.0813
Ask
0.0843
Tief
0.0812
Hoch
0.0900
Volumen
6
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
15.81%
6-Monatsänderung
184.27%
Jahresänderung
306.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K