КотировкиРазделы
Валюты / NVNIW
Назад в Рынок акций США

NVNIW: Nvni Group Limited - Warrants

0.0609 USD 0.0004 (0.65%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVNIW за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0609, а максимальная — 0.0609.

Следите за динамикой Nvni Group Limited - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.0609 0.0609
Годовой диапазон
0.0111 0.3399
Предыдущее закрытие
0.0613
Open
0.0609
Bid
0.0609
Ask
0.0639
Low
0.0609
High
0.0609
Объем
2
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
-13.25%
6-месячное изменение
112.94%
Годовое изменение
204.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.