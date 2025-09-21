QuotazioniSezioni
Valute / NVNIW
Tornare a Azioni

NVNIW: Nvni Group Limited - Warrants

0.0812 USD 0.0001 (0.12%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVNIW ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0812 e ad un massimo di 0.0900.

Segui le dinamiche di Nvni Group Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0812 0.0900
Intervallo Annuale
0.0111 0.3399
Chiusura Precedente
0.0811
Apertura
0.0900
Bid
0.0812
Ask
0.0842
Minimo
0.0812
Massimo
0.0900
Volume
15
Variazione giornaliera
0.12%
Variazione Mensile
15.67%
Variazione Semestrale
183.92%
Variazione Annuale
306.00%
21 settembre, domenica