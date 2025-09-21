Valute / NVNIW
NVNIW: Nvni Group Limited - Warrants
0.0812 USD 0.0001 (0.12%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVNIW ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0812 e ad un massimo di 0.0900.
Segui le dinamiche di Nvni Group Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0812 0.0900
Intervallo Annuale
0.0111 0.3399
- Chiusura Precedente
- 0.0811
- Apertura
- 0.0900
- Bid
- 0.0812
- Ask
- 0.0842
- Minimo
- 0.0812
- Massimo
- 0.0900
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 15.67%
- Variazione Semestrale
- 183.92%
- Variazione Annuale
- 306.00%
21 settembre, domenica