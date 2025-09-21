FiyatlarBölümler
NTHI
NTHI: NeOnc Technologies Holdings Inc.

11.99 USD 0.10 (0.83%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NTHI fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.10 ve Yüksek fiyatı olarak 12.44 aralığında işlem gördü.

NeOnc Technologies Holdings Inc. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
11.10 12.44
Yıllık aralık
3.20 21.99
Önceki kapanış
12.09
Açılış
12.42
Satış
11.99
Alış
12.29
Düşük
11.10
Yüksek
12.44
Hacim
388
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
61.59%
6 aylık değişim
-6.33%
Yıllık değişim
-23.87%
21 Eylül, Pazar