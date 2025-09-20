시세섹션
통화 / NTHI
주식로 돌아가기

NTHI: NeOnc Technologies Holdings Inc.

11.99 USD 0.10 (0.83%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NTHI 환율이 오늘 -0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.10이고 고가는 12.44이었습니다.

NeOnc Technologies Holdings Inc. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
11.10 12.44
년간 변동
3.20 21.99
이전 종가
12.09
시가
12.42
Bid
11.99
Ask
12.29
저가
11.10
고가
12.44
볼륨
388
일일 변동
-0.83%
월 변동
61.59%
6개월 변동
-6.33%
년간 변동율
-23.87%
20 9월, 토요일