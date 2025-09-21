QuotazioniSezioni
Valute / NTHI
NTHI: NeOnc Technologies Holdings Inc.

11.99 USD 0.10 (0.83%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NTHI ha avuto una variazione del -0.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.10 e ad un massimo di 12.44.

Segui le dinamiche di NeOnc Technologies Holdings Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.10 12.44
Intervallo Annuale
3.20 21.99
Chiusura Precedente
12.09
Apertura
12.42
Bid
11.99
Ask
12.29
Minimo
11.10
Massimo
12.44
Volume
388
Variazione giornaliera
-0.83%
Variazione Mensile
61.59%
Variazione Semestrale
-6.33%
Variazione Annuale
-23.87%
21 settembre, domenica