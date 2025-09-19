Währungen / NTHI
NTHI: NeOnc Technologies Holdings Inc.
12.09 USD 1.48 (13.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTHI hat sich für heute um 13.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.51 bis zu einem Hoch von 12.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die NeOnc Technologies Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.51 12.25
Jahresspanne
3.20 21.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.61
- Eröffnung
- 10.76
- Bid
- 12.09
- Ask
- 12.39
- Tief
- 10.51
- Hoch
- 12.25
- Volumen
- 409
- Tagesänderung
- 13.95%
- Monatsänderung
- 62.94%
- 6-Monatsänderung
- -5.55%
- Jahresänderung
- -23.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K