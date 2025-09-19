KurseKategorien
NTHI: NeOnc Technologies Holdings Inc.

12.09 USD 1.48 (13.95%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTHI hat sich für heute um 13.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.51 bis zu einem Hoch von 12.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die NeOnc Technologies Holdings Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.51 12.25
Jahresspanne
3.20 21.99
Vorheriger Schlusskurs
10.61
Eröffnung
10.76
Bid
12.09
Ask
12.39
Tief
10.51
Hoch
12.25
Volumen
409
Tagesänderung
13.95%
Monatsänderung
62.94%
6-Monatsänderung
-5.55%
Jahresänderung
-23.24%
