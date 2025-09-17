Валюты / NTHI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NTHI: NeOnc Technologies Holdings Inc.
10.14 USD 0.17 (1.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTHI за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.35, а максимальная — 10.60.
Следите за динамикой NeOnc Technologies Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.35 10.60
Годовой диапазон
3.20 21.99
- Предыдущее закрытие
- 9.97
- Open
- 9.94
- Bid
- 10.14
- Ask
- 10.44
- Low
- 8.35
- High
- 10.60
- Объем
- 211
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 36.66%
- 6-месячное изменение
- -20.78%
- Годовое изменение
- -35.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.