NTHI: NeOnc Technologies Holdings Inc.

10.14 USD 0.17 (1.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTHI за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.35, а максимальная — 10.60.

Следите за динамикой NeOnc Technologies Holdings Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.35 10.60
Годовой диапазон
3.20 21.99
Предыдущее закрытие
9.97
Open
9.94
Bid
10.14
Ask
10.44
Low
8.35
High
10.60
Объем
211
Дневное изменение
1.71%
Месячное изменение
36.66%
6-месячное изменение
-20.78%
Годовое изменение
-35.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.