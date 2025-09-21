FiyatlarBölümler
NRSNW: NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant

0.3503 USD 0.0497 (12.43%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NRSNW fiyatı bugün -12.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.3503 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6707 aralığında işlem gördü.

NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.3503 0.6707
Yıllık aralık
0.1000 0.9600
Önceki kapanış
0.4000
Açılış
0.3788
Satış
0.3503
Alış
0.3533
Düşük
0.3503
Yüksek
0.6707
Hacim
5
Günlük değişim
-12.43%
Aylık değişim
-43.95%
6 aylık değişim
100.06%
Yıllık değişim
150.21%
21 Eylül, Pazar