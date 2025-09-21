NRSNW fiyatı bugün -12.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.3503 ve Yüksek fiyatı olarak 0.6707 aralığında işlem gördü.

NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.