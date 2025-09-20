CotationsSections
Devises / NRSNW
Retour à Actions

NRSNW: NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant

0.3503 USD 0.0497 (12.43%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NRSNW a changé de -12.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3503 et à un maximum de 0.6707.

Suivez la dynamique NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.3503 0.6707
Range Annuel
0.1000 0.9600
Clôture Précédente
0.4000
Ouverture
0.3788
Bid
0.3503
Ask
0.3533
Plus Bas
0.3503
Plus Haut
0.6707
Volume
5
Changement quotidien
-12.43%
Changement Mensuel
-43.95%
Changement à 6 Mois
100.06%
Changement Annuel
150.21%
20 septembre, samedi