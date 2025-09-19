KurseKategorien
NRSNW: NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant

0.3503 USD 0.0497 (12.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NRSNW hat sich für heute um -12.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3503 bis zu einem Hoch von 0.6707 gehandelt.

Verfolgen Sie die NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.3503 0.6707
Jahresspanne
0.1000 0.9600
Vorheriger Schlusskurs
0.4000
Eröffnung
0.3788
Bid
0.3503
Ask
0.3533
Tief
0.3503
Hoch
0.6707
Volumen
5
Tagesänderung
-12.43%
Monatsänderung
-43.95%
6-Monatsänderung
100.06%
Jahresänderung
150.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K