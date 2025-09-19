Währungen / NRSNW
NRSNW: NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant
0.3503 USD 0.0497 (12.43%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NRSNW hat sich für heute um -12.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3503 bis zu einem Hoch von 0.6707 gehandelt.
Verfolgen Sie die NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.3503 0.6707
Jahresspanne
0.1000 0.9600
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4000
- Eröffnung
- 0.3788
- Bid
- 0.3503
- Ask
- 0.3533
- Tief
- 0.3503
- Hoch
- 0.6707
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -12.43%
- Monatsänderung
- -43.95%
- 6-Monatsänderung
- 100.06%
- Jahresänderung
- 150.21%
