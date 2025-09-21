QuotazioniSezioni
Valute / NRSNW
Tornare a Azioni

NRSNW: NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant

0.3503 USD 0.0497 (12.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NRSNW ha avuto una variazione del -12.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3503 e ad un massimo di 0.6707.

Segui le dinamiche di NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.3503 0.6707
Intervallo Annuale
0.1000 0.9600
Chiusura Precedente
0.4000
Apertura
0.3788
Bid
0.3503
Ask
0.3533
Minimo
0.3503
Massimo
0.6707
Volume
5
Variazione giornaliera
-12.43%
Variazione Mensile
-43.95%
Variazione Semestrale
100.06%
Variazione Annuale
150.21%
21 settembre, domenica