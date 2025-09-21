Valute / NRSNW
NRSNW: NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant
0.3503 USD 0.0497 (12.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NRSNW ha avuto una variazione del -12.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3503 e ad un massimo di 0.6707.
Segui le dinamiche di NeuroSense Therapeutics Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.3503 0.6707
Intervallo Annuale
0.1000 0.9600
- Chiusura Precedente
- 0.4000
- Apertura
- 0.3788
- Bid
- 0.3503
- Ask
- 0.3533
- Minimo
- 0.3503
- Massimo
- 0.6707
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -12.43%
- Variazione Mensile
- -43.95%
- Variazione Semestrale
- 100.06%
- Variazione Annuale
- 150.21%
21 settembre, domenica