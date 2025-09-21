FiyatlarBölümler
NIOBW
NIOBW: NioCorp Developments Ltd - Warrant

1.1999 USD 0.1499 (14.28%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NIOBW fiyatı bugün 14.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.1100 ve Yüksek fiyatı olarak 1.2800 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
1.1100 1.2800
Yıllık aralık
0.0750 1.2800
Önceki kapanış
1.0500
Açılış
1.2400
Satış
1.1999
Alış
1.2029
Düşük
1.1100
Yüksek
1.2800
Hacim
168
Günlük değişim
14.28%
Aylık değişim
29.02%
6 aylık değişim
421.70%
Yıllık değişim
757.07%
21 Eylül, Pazar