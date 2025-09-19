Währungen / NIOBW
NIOBW: NioCorp Developments Ltd - Warrant
1.2200 USD 0.1700 (16.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NIOBW hat sich für heute um 16.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.1408 bis zu einem Hoch von 1.2800 gehandelt.
Verfolgen Sie die NioCorp Developments Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.1408 1.2800
Jahresspanne
0.0750 1.2800
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.0500
- Eröffnung
- 1.2400
- Bid
- 1.2200
- Ask
- 1.2230
- Tief
- 1.1408
- Hoch
- 1.2800
- Volumen
- 142
- Tagesänderung
- 16.19%
- Monatsänderung
- 31.18%
- 6-Monatsänderung
- 430.43%
- Jahresänderung
- 771.43%
