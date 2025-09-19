KurseKategorien
NIOBW: NioCorp Developments Ltd - Warrant

1.2200 USD 0.1700 (16.19%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NIOBW hat sich für heute um 16.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.1408 bis zu einem Hoch von 1.2800 gehandelt.

Verfolgen Sie die NioCorp Developments Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.1408 1.2800
Jahresspanne
0.0750 1.2800
Vorheriger Schlusskurs
1.0500
Eröffnung
1.2400
Bid
1.2200
Ask
1.2230
Tief
1.1408
Hoch
1.2800
Volumen
142
Tagesänderung
16.19%
Monatsänderung
31.18%
6-Monatsänderung
430.43%
Jahresänderung
771.43%
