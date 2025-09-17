Валюты / NIOBW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NIOBW: NioCorp Developments Ltd - Warrant
0.9301 USD 0.0401 (4.51%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NIOBW за сегодня изменился на 4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.8898, а максимальная — 0.9776.
Следите за динамикой NioCorp Developments Ltd - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.8898 0.9776
Годовой диапазон
0.0750 1.1200
- Предыдущее закрытие
- 0.8900
- Open
- 0.8898
- Bid
- 0.9301
- Ask
- 0.9331
- Low
- 0.8898
- High
- 0.9776
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 4.51%
- Месячное изменение
- 0.01%
- 6-месячное изменение
- 304.39%
- Годовое изменение
- 564.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.