Valute / NIOBW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NIOBW: NioCorp Developments Ltd - Warrant
1.1999 USD 0.1499 (14.28%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NIOBW ha avuto una variazione del 14.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.1100 e ad un massimo di 1.2800.
Segui le dinamiche di NioCorp Developments Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.1100 1.2800
Intervallo Annuale
0.0750 1.2800
- Chiusura Precedente
- 1.0500
- Apertura
- 1.2400
- Bid
- 1.1999
- Ask
- 1.2029
- Minimo
- 1.1100
- Massimo
- 1.2800
- Volume
- 168
- Variazione giornaliera
- 14.28%
- Variazione Mensile
- 29.02%
- Variazione Semestrale
- 421.70%
- Variazione Annuale
- 757.07%
21 settembre, domenica