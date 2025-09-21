QuotazioniSezioni
Valute / NIOBW
Tornare a Azioni

NIOBW: NioCorp Developments Ltd - Warrant

1.1999 USD 0.1499 (14.28%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NIOBW ha avuto una variazione del 14.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.1100 e ad un massimo di 1.2800.

Segui le dinamiche di NioCorp Developments Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.1100 1.2800
Intervallo Annuale
0.0750 1.2800
Chiusura Precedente
1.0500
Apertura
1.2400
Bid
1.1999
Ask
1.2029
Minimo
1.1100
Massimo
1.2800
Volume
168
Variazione giornaliera
14.28%
Variazione Mensile
29.02%
Variazione Semestrale
421.70%
Variazione Annuale
757.07%
21 settembre, domenica