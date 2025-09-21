FiyatlarBölümler
Dövizler / NEE-PU
NEE-PU

25.8149 USD 0.0249 (0.10%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEE-PU fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.6794 ve Yüksek fiyatı olarak 25.8196 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.6794 25.8196
Yıllık aralık
24.7900 25.8400
Önceki kapanış
25.7900
Açılış
25.7700
Satış
25.8149
Alış
25.8179
Düşük
25.6794
Yüksek
25.8196
Hacim
42
Günlük değişim
0.10%
Aylık değişim
2.70%
6 aylık değişim
2.48%
Yıllık değişim
2.48%
21 Eylül, Pazar