Valute / NEE-PU
NEE-PU
25.8149 USD 0.0249 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEE-PU ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.6794 e ad un massimo di 25.8196.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.6794 25.8196
Intervallo Annuale
24.7900 25.8400
- Chiusura Precedente
- 25.7900
- Apertura
- 25.7700
- Bid
- 25.8149
- Ask
- 25.8179
- Minimo
- 25.6794
- Massimo
- 25.8196
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 2.70%
- Variazione Semestrale
- 2.48%
- Variazione Annuale
- 2.48%
20 settembre, sabato