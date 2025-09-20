CotationsSections
Devises / NEE-PU
NEE-PU

25.8149 USD 0.0249 (0.10%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NEE-PU a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.6794 et à un maximum de 25.8196.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.6794 25.8196
Range Annuel
24.7900 25.8400
Clôture Précédente
25.7900
Ouverture
25.7700
Bid
25.8149
Ask
25.8179
Plus Bas
25.6794
Plus Haut
25.8196
Volume
42
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
2.70%
Changement à 6 Mois
2.48%
Changement Annuel
2.48%
20 septembre, samedi