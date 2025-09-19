KurseKategorien
Währungen / NEE-PU
NEE-PU

25.7900 USD 0.0006 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEE-PU hat sich für heute um -0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.7000 bis zu einem Hoch von 25.8300 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
25.7000 25.8300
Jahresspanne
24.7900 25.8400
Vorheriger Schlusskurs
25.7906
Eröffnung
25.7000
Bid
25.7900
Ask
25.7930
Tief
25.7000
Hoch
25.8300
Volumen
35
Tagesänderung
-0.00%
Monatsänderung
2.61%
6-Monatsänderung
2.38%
Jahresänderung
2.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K