NEE-PU
25.7900 USD 0.0006 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEE-PU hat sich für heute um -0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.7000 bis zu einem Hoch von 25.8300 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.7000 25.8300
Jahresspanne
24.7900 25.8400
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.7906
- Eröffnung
- 25.7000
- Bid
- 25.7900
- Ask
- 25.7930
- Tief
- 25.7000
- Hoch
- 25.8300
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -0.00%
- Monatsänderung
- 2.61%
- 6-Monatsänderung
- 2.38%
- Jahresänderung
- 2.38%
