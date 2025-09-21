FiyatlarBölümler
Dövizler / NEE-PS
NEE-PS

48.0700 USD 0.3800 (0.80%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEE-PS fiyatı bugün 0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.8170 ve Yüksek fiyatı olarak 48.2000 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
47.8170 48.2000
Yıllık aralık
43.9600 56.9050
Önceki kapanış
47.6900
Açılış
47.8900
Satış
48.0700
Alış
48.0730
Düşük
47.8170
Yüksek
48.2000
Hacim
56
Günlük değişim
0.80%
Aylık değişim
-0.39%
6 aylık değişim
0.12%
Yıllık değişim
-13.09%
21 Eylül, Pazar