КотировкиРазделы
Валюты / NEE-PS
Назад в Рынок акций США

NEE-PS

47.5606 USD 0.5594 (1.16%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEE-PS за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.5600, а максимальная — 48.1150.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
47.5600 48.1150
Годовой диапазон
43.9600 56.9050
Предыдущее закрытие
48.1200
Open
48.1000
Bid
47.5606
Ask
47.5636
Low
47.5600
High
48.1150
Объем
87
Дневное изменение
-1.16%
Месячное изменение
-1.45%
6-месячное изменение
-0.94%
Годовое изменение
-14.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.