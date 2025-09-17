Валюты / NEE-PS
NEE-PS
47.5606 USD 0.5594 (1.16%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEE-PS за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.5600, а максимальная — 48.1150.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.5600 48.1150
Годовой диапазон
43.9600 56.9050
- Предыдущее закрытие
- 48.1200
- Open
- 48.1000
- Bid
- 47.5606
- Ask
- 47.5636
- Low
- 47.5600
- High
- 48.1150
- Объем
- 87
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- -1.45%
- 6-месячное изменение
- -0.94%
- Годовое изменение
- -14.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.