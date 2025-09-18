Moedas / NEE-PS
NEE-PS
47.7100 USD 0.1494 (0.31%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEE-PS para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 47.4701 e o mais alto foi 47.9000.
Veja a dinâmica do par de moedas . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
47.4701 47.9000
Faixa anual
43.9600 56.9050
- Fechamento anterior
- 47.5606
- Open
- 47.4701
- Bid
- 47.7100
- Ask
- 47.7130
- Low
- 47.4701
- High
- 47.9000
- Volume
- 19
- Mudança diária
- 0.31%
- Mudança mensal
- -1.14%
- Mudança de 6 meses
- -0.62%
- Mudança anual
- -13.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh