Währungen / NEE-PS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NEE-PS
47.6900 USD 0.0200 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEE-PS hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.1001 bis zu einem Hoch von 48.0100 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
47.1001 48.0100
Jahresspanne
43.9600 56.9050
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.7100
- Eröffnung
- 47.1001
- Bid
- 47.6900
- Ask
- 47.6930
- Tief
- 47.1001
- Hoch
- 48.0100
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- -1.18%
- 6-Monatsänderung
- -0.67%
- Jahresänderung
- -13.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K