MTSR

33.32 USD 2.58 (7.19%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTSR fiyatı bugün -7.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.11 ve Yüksek fiyatı olarak 36.33 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
33.11 36.33
Yıllık aralık
12.30 47.40
Önceki kapanış
35.90
Açılış
36.21
Satış
33.32
Alış
33.62
Düşük
33.11
Yüksek
36.33
Hacim
4.248 K
Günlük değişim
-7.19%
Aylık değişim
-3.92%
6 aylık değişim
22.05%
Yıllık değişim
30.67%
21 Eylül, Pazar