MTSR
35.90 USD 3.06 (9.32%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTSR hat sich für heute um 9.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.30 bis zu einem Hoch von 36.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.30 36.20
Jahresspanne
12.30 47.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.84
- Eröffnung
- 33.30
- Bid
- 35.90
- Ask
- 36.20
- Tief
- 33.30
- Hoch
- 36.20
- Volumen
- 3.555 K
- Tagesänderung
- 9.32%
- Monatsänderung
- 3.52%
- 6-Monatsänderung
- 31.50%
- Jahresänderung
- 40.78%
