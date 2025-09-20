QuotazioniSezioni
33.32 USD 2.58 (7.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTSR ha avuto una variazione del -7.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.11 e ad un massimo di 36.33.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
33.11 36.33
Intervallo Annuale
12.30 47.40
Chiusura Precedente
35.90
Apertura
36.21
Bid
33.32
Ask
33.62
Minimo
33.11
Massimo
36.33
Volume
4.248 K
Variazione giornaliera
-7.19%
Variazione Mensile
-3.92%
Variazione Semestrale
22.05%
Variazione Annuale
30.67%
20 settembre, sabato