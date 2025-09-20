CotationsSections
Devises / MTSR
Retour à Actions

MTSR

33.32 USD 2.58 (7.19%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MTSR a changé de -7.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.11 et à un maximum de 36.33.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
33.11 36.33
Range Annuel
12.30 47.40
Clôture Précédente
35.90
Ouverture
36.21
Bid
33.32
Ask
33.62
Plus Bas
33.11
Plus Haut
36.33
Volume
4.248 K
Changement quotidien
-7.19%
Changement Mensuel
-3.92%
Changement à 6 Mois
22.05%
Changement Annuel
30.67%
20 septembre, samedi