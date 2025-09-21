CotizacionesSecciones
Divisas / MTSR
MTSR

33.32 USD 2.58 (7.19%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTSR de hoy ha cambiado un -7.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.11, mientras que el máximo ha alcanzado 36.33.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
33.11 36.33
Rango anual
12.30 47.40
Cierres anteriores
35.90
Open
36.21
Bid
33.32
Ask
33.62
Low
33.11
High
36.33
Volumen
4.248 K
Cambio diario
-7.19%
Cambio mensual
-3.92%
Cambio a 6 meses
22.05%
Cambio anual
30.67%
21 septiembre, domingo