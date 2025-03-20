FiyatlarBölümler
MSGM
MSGM: Motorsport Games Inc - Class A

2.89 USD 0.10 (3.58%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MSGM fiyatı bugün 3.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.77 ve Yüksek fiyatı olarak 2.89 aralığında işlem gördü.

Motorsport Games Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.77 2.89
Yıllık aralık
0.73 3.88
Önceki kapanış
2.79
Açılış
2.79
Satış
2.89
Alış
3.19
Düşük
2.77
Yüksek
2.89
Hacim
22
Günlük değişim
3.58%
Aylık değişim
2.12%
6 aylık değişim
177.88%
Yıllık değişim
92.67%
21 Eylül, Pazar