MSGM: Motorsport Games Inc - Class A
2.71 USD 0.11 (3.90%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MSGM de hoy ha cambiado un -3.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.71, mientras que el máximo ha alcanzado 2.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Motorsport Games Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
2.71 2.84
Rango anual
0.73 3.88
- Cierres anteriores
- 2.82
- Open
- 2.83
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- Low
- 2.71
- High
- 2.84
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- -3.90%
- Cambio mensual
- -4.24%
- Cambio a 6 meses
- 160.58%
- Cambio anual
- 80.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B