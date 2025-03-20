Moedas / MSGM
MSGM: Motorsport Games Inc - Class A
2.79 USD 0.08 (2.95%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MSGM para hoje mudou para 2.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.72 e o mais alto foi 2.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Motorsport Games Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MSGM Notícias
Faixa diária
2.72 2.83
Faixa anual
0.73 3.88
- Fechamento anterior
- 2.71
- Open
- 2.83
- Bid
- 2.79
- Ask
- 3.09
- Low
- 2.72
- High
- 2.83
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 2.95%
- Mudança mensal
- -1.41%
- Mudança de 6 meses
- 168.27%
- Mudança anual
- 86.00%
