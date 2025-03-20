Währungen / MSGM
MSGM: Motorsport Games Inc - Class A
2.79 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MSGM hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Motorsport Games Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.77 2.79
Jahresspanne
0.73 3.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.79
- Eröffnung
- 2.79
- Bid
- 2.79
- Ask
- 3.09
- Tief
- 2.77
- Hoch
- 2.79
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -1.41%
- 6-Monatsänderung
- 168.27%
- Jahresänderung
- 86.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K