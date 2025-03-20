Valute / MSGM
MSGM: Motorsport Games Inc - Class A
2.89 USD 0.10 (3.58%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MSGM ha avuto una variazione del 3.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.77 e ad un massimo di 2.89.
Segui le dinamiche di Motorsport Games Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MSGM News
Intervallo Giornaliero
2.77 2.89
Intervallo Annuale
0.73 3.88
- Chiusura Precedente
- 2.79
- Apertura
- 2.79
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Minimo
- 2.77
- Massimo
- 2.89
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 3.58%
- Variazione Mensile
- 2.12%
- Variazione Semestrale
- 177.88%
- Variazione Annuale
- 92.67%
21 settembre, domenica