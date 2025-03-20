QuotazioniSezioni
Valute / MSGM
Tornare a Azioni

MSGM: Motorsport Games Inc - Class A

2.89 USD 0.10 (3.58%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSGM ha avuto una variazione del 3.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.77 e ad un massimo di 2.89.

Segui le dinamiche di Motorsport Games Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MSGM News

Intervallo Giornaliero
2.77 2.89
Intervallo Annuale
0.73 3.88
Chiusura Precedente
2.79
Apertura
2.79
Bid
2.89
Ask
3.19
Minimo
2.77
Massimo
2.89
Volume
22
Variazione giornaliera
3.58%
Variazione Mensile
2.12%
Variazione Semestrale
177.88%
Variazione Annuale
92.67%
21 settembre, domenica