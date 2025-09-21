Dövizler / MOG-A
MOG-A: Moog Inc Class A
196.26 USD 3.70 (1.85%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MOG-A fiyatı bugün -1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 196.11 ve Yüksek fiyatı olarak 198.16 aralığında işlem gördü.
Moog Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
196.11 198.16
Yıllık aralık
171.11 202.17
- Önceki kapanış
- 199.96
- Açılış
- 198.16
- Satış
- 196.26
- Alış
- 196.56
- Düşük
- 196.11
- Yüksek
- 198.16
- Hacim
- 119
- Günlük değişim
- -1.85%
- Aylık değişim
- 2.10%
- 6 aylık değişim
- 4.43%
- Yıllık değişim
- 4.43%
21 Eylül, Pazar