FiyatlarBölümler
Dövizler / MOG-A
Geri dön - Hisse senetleri

MOG-A: Moog Inc Class A

196.26 USD 3.70 (1.85%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOG-A fiyatı bugün -1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 196.11 ve Yüksek fiyatı olarak 198.16 aralığında işlem gördü.

Moog Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
196.11 198.16
Yıllık aralık
171.11 202.17
Önceki kapanış
199.96
Açılış
198.16
Satış
196.26
Alış
196.56
Düşük
196.11
Yüksek
198.16
Hacim
119
Günlük değişim
-1.85%
Aylık değişim
2.10%
6 aylık değişim
4.43%
Yıllık değişim
4.43%
21 Eylül, Pazar