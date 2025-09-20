QuotazioniSezioni
Valute / MOG-A
MOG-A: Moog Inc Class A

196.26 USD 3.70 (1.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOG-A ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 196.11 e ad un massimo di 198.16.

Segui le dinamiche di Moog Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
196.11 198.16
Intervallo Annuale
171.11 202.17
Chiusura Precedente
199.96
Apertura
198.16
Bid
196.26
Ask
196.56
Minimo
196.11
Massimo
198.16
Volume
119
Variazione giornaliera
-1.85%
Variazione Mensile
2.10%
Variazione Semestrale
4.43%
Variazione Annuale
4.43%
20 settembre, sabato