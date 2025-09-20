Valute / MOG-A
MOG-A: Moog Inc Class A
196.26 USD 3.70 (1.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOG-A ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 196.11 e ad un massimo di 198.16.
Segui le dinamiche di Moog Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
196.11 198.16
Intervallo Annuale
171.11 202.17
- Chiusura Precedente
- 199.96
- Apertura
- 198.16
- Bid
- 196.26
- Ask
- 196.56
- Minimo
- 196.11
- Massimo
- 198.16
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- -1.85%
- Variazione Mensile
- 2.10%
- Variazione Semestrale
- 4.43%
- Variazione Annuale
- 4.43%
20 settembre, sabato