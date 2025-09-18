Divisas / MOG-A
MOG-A: Moog Inc Class A
196.22 USD 2.44 (1.23%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOG-A de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 194.71, mientras que el máximo ha alcanzado 199.08.
El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Moog Inc Class A en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses.
Rango diario
194.71 199.08
Rango anual
171.11 202.17
- Cierres anteriores
- 198.66
- Open
- 198.32
- Bid
- 196.22
- Ask
- 196.52
- Low
- 194.71
- High
- 199.08
- Volumen
- 153
- Cambio diario
- -1.23%
- Cambio mensual
- 2.08%
- Cambio a 6 meses
- 4.41%
- Cambio anual
- 4.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B