MOG-A: Moog Inc Class A

198.66 USD 1.45 (0.74%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOG-A за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 197.65, а максимальная — 201.74.

Следите за динамикой Moog Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
197.65 201.74
Годовой диапазон
171.11 202.17
Предыдущее закрытие
197.21
Open
198.44
Bid
198.66
Ask
198.96
Low
197.65
High
201.74
Объем
222
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
3.35%
6-месячное изменение
5.70%
Годовое изменение
5.70%
