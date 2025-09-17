Валюты / MOG-A
MOG-A: Moog Inc Class A
198.66 USD 1.45 (0.74%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MOG-A за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 197.65, а максимальная — 201.74.
Следите за динамикой Moog Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
197.65 201.74
Годовой диапазон
171.11 202.17
- Предыдущее закрытие
- 197.21
- Open
- 198.44
- Bid
- 198.66
- Ask
- 198.96
- Low
- 197.65
- High
- 201.74
- Объем
- 222
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 3.35%
- 6-месячное изменение
- 5.70%
- Годовое изменение
- 5.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.