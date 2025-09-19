Währungen / MOG-A
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MOG-A: Moog Inc Class A
199.96 USD 3.74 (1.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOG-A hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 195.31 bis zu einem Hoch von 200.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Moog Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
195.31 200.24
Jahresspanne
171.11 202.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 196.22
- Eröffnung
- 196.14
- Bid
- 199.96
- Ask
- 200.26
- Tief
- 195.31
- Hoch
- 200.24
- Volumen
- 222
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- 4.03%
- 6-Monatsänderung
- 6.40%
- Jahresänderung
- 6.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K