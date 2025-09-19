KurseKategorien
MOG-A: Moog Inc Class A

199.96 USD 3.74 (1.91%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOG-A hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 195.31 bis zu einem Hoch von 200.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Moog Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
195.31 200.24
Jahresspanne
171.11 202.17
Vorheriger Schlusskurs
196.22
Eröffnung
196.14
Bid
199.96
Ask
200.26
Tief
195.31
Hoch
200.24
Volumen
222
Tagesänderung
1.91%
Monatsänderung
4.03%
6-Monatsänderung
6.40%
Jahresänderung
6.40%
