MOBXW: Mobix Labs Inc - Warrants

0.1248 USD 0.0144 (10.34%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MOBXW fiyatı bugün -10.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0982 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1248 aralığında işlem gördü.

Mobix Labs Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0982 0.1248
Yıllık aralık
0.0599 0.2474
Önceki kapanış
0.1392
Açılış
0.1200
Satış
0.1248
Alış
0.1278
Düşük
0.0982
Yüksek
0.1248
Hacim
17
Günlük değişim
-10.34%
Aylık değişim
-30.67%
6 aylık değişim
38.67%
Yıllık değişim
24.80%
21 Eylül, Pazar