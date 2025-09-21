Valute / MOBXW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MOBXW: Mobix Labs Inc - Warrants
0.1248 USD 0.0144 (10.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOBXW ha avuto una variazione del -10.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0982 e ad un massimo di 0.1248.
Segui le dinamiche di Mobix Labs Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0982 0.1248
Intervallo Annuale
0.0599 0.2474
- Chiusura Precedente
- 0.1392
- Apertura
- 0.1200
- Bid
- 0.1248
- Ask
- 0.1278
- Minimo
- 0.0982
- Massimo
- 0.1248
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- -10.34%
- Variazione Mensile
- -30.67%
- Variazione Semestrale
- 38.67%
- Variazione Annuale
- 24.80%
21 settembre, domenica