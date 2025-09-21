QuotazioniSezioni
Valute / MOBXW
MOBXW: Mobix Labs Inc - Warrants

0.1248 USD 0.0144 (10.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOBXW ha avuto una variazione del -10.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0982 e ad un massimo di 0.1248.

Segui le dinamiche di Mobix Labs Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0982 0.1248
Intervallo Annuale
0.0599 0.2474
Chiusura Precedente
0.1392
Apertura
0.1200
Bid
0.1248
Ask
0.1278
Minimo
0.0982
Massimo
0.1248
Volume
17
Variazione giornaliera
-10.34%
Variazione Mensile
-30.67%
Variazione Semestrale
38.67%
Variazione Annuale
24.80%
21 settembre, domenica