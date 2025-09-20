CotationsSections
Devises / MOBXW
Retour à Actions

MOBXW: Mobix Labs Inc - Warrants

0.1248 USD 0.0144 (10.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MOBXW a changé de -10.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0982 et à un maximum de 0.1248.

Suivez la dynamique Mobix Labs Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0982 0.1248
Range Annuel
0.0599 0.2474
Clôture Précédente
0.1392
Ouverture
0.1200
Bid
0.1248
Ask
0.1278
Plus Bas
0.0982
Plus Haut
0.1248
Volume
17
Changement quotidien
-10.34%
Changement Mensuel
-30.67%
Changement à 6 Mois
38.67%
Changement Annuel
24.80%
20 septembre, samedi