KurseKategorien
Währungen / MOBXW
Zurück zum Aktien

MOBXW: Mobix Labs Inc - Warrants

0.1100 USD 0.0292 (20.98%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOBXW hat sich für heute um -20.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0982 bis zu einem Hoch von 0.1200 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mobix Labs Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.0982 0.1200
Jahresspanne
0.0599 0.2474
Vorheriger Schlusskurs
0.1392
Eröffnung
0.1200
Bid
0.1100
Ask
0.1130
Tief
0.0982
Hoch
0.1200
Volumen
13
Tagesänderung
-20.98%
Monatsänderung
-38.89%
6-Monatsänderung
22.22%
Jahresänderung
10.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K