MOBXW: Mobix Labs Inc - Warrants
0.1100 USD 0.0292 (20.98%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOBXW hat sich für heute um -20.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0982 bis zu einem Hoch von 0.1200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mobix Labs Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.0982 0.1200
Jahresspanne
0.0599 0.2474
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1392
- Eröffnung
- 0.1200
- Bid
- 0.1100
- Ask
- 0.1130
- Tief
- 0.0982
- Hoch
- 0.1200
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -20.98%
- Monatsänderung
- -38.89%
- 6-Monatsänderung
- 22.22%
- Jahresänderung
- 10.00%
