FiyatlarBölümler
Dövizler / MLECW
Geri dön - Hisse senetleri

MLECW: Moolec Science SA - Warrant

0.0122 USD 0.0007 (5.43%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLECW fiyatı bugün -5.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0120 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0123 aralığında işlem gördü.

Moolec Science SA - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0120 0.0123
Yıllık aralık
0.0073 0.0713
Önceki kapanış
0.0129
Açılış
0.0120
Satış
0.0122
Alış
0.0152
Düşük
0.0120
Yüksek
0.0123
Hacim
15
Günlük değişim
-5.43%
Aylık değişim
16.19%
6 aylık değişim
35.56%
Yıllık değişim
-69.50%
21 Eylül, Pazar