MLECW: Moolec Science SA - Warrant

0.0120 USD 0.0009 (6.98%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MLECW hat sich für heute um -6.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0120 bis zu einem Hoch von 0.0123 gehandelt.

Verfolgen Sie die Moolec Science SA - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0120 0.0123
Jahresspanne
0.0073 0.0713
Vorheriger Schlusskurs
0.0129
Eröffnung
0.0120
Bid
0.0120
Ask
0.0150
Tief
0.0120
Hoch
0.0123
Volumen
11
Tagesänderung
-6.98%
Monatsänderung
14.29%
6-Monatsänderung
33.33%
Jahresänderung
-70.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K