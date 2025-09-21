QuotazioniSezioni
MLECW: Moolec Science SA - Warrant

0.0122 USD 0.0007 (5.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MLECW ha avuto una variazione del -5.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0120 e ad un massimo di 0.0123.

Segui le dinamiche di Moolec Science SA - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0120 0.0123
Intervallo Annuale
0.0073 0.0713
Chiusura Precedente
0.0129
Apertura
0.0120
Bid
0.0122
Ask
0.0152
Minimo
0.0120
Massimo
0.0123
Volume
15
Variazione giornaliera
-5.43%
Variazione Mensile
16.19%
Variazione Semestrale
35.56%
Variazione Annuale
-69.50%
21 settembre, domenica