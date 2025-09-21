Valute / MLECW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MLECW: Moolec Science SA - Warrant
0.0122 USD 0.0007 (5.43%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MLECW ha avuto una variazione del -5.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0120 e ad un massimo di 0.0123.
Segui le dinamiche di Moolec Science SA - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0120 0.0123
Intervallo Annuale
0.0073 0.0713
- Chiusura Precedente
- 0.0129
- Apertura
- 0.0120
- Bid
- 0.0122
- Ask
- 0.0152
- Minimo
- 0.0120
- Massimo
- 0.0123
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -5.43%
- Variazione Mensile
- 16.19%
- Variazione Semestrale
- 35.56%
- Variazione Annuale
- -69.50%
21 settembre, domenica