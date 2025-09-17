КотировкиРазделы
MLECW: Moolec Science SA - Warrant

0.0105 USD 0.0042 (28.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MLECW за сегодня изменился на -28.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0103, а максимальная — 0.0125.

Следите за динамикой Moolec Science SA - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.0103 0.0125
Годовой диапазон
0.0073 0.0713
Предыдущее закрытие
0.0147
Open
0.0103
Bid
0.0105
Ask
0.0135
Low
0.0103
High
0.0125
Объем
4
Дневное изменение
-28.57%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
16.67%
Годовое изменение
-73.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.