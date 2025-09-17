Валюты / MLECW
MLECW: Moolec Science SA - Warrant
0.0105 USD 0.0042 (28.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLECW за сегодня изменился на -28.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0103, а максимальная — 0.0125.
Следите за динамикой Moolec Science SA - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0103 0.0125
Годовой диапазон
0.0073 0.0713
- Предыдущее закрытие
- 0.0147
- Open
- 0.0103
- Bid
- 0.0105
- Ask
- 0.0135
- Low
- 0.0103
- High
- 0.0125
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -28.57%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 16.67%
- Годовое изменение
- -73.75%
