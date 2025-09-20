CotationsSections
Devises / MLECW
Retour à Actions

MLECW: Moolec Science SA - Warrant

0.0122 USD 0.0007 (5.43%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MLECW a changé de -5.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0120 et à un maximum de 0.0123.

Suivez la dynamique Moolec Science SA - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0120 0.0123
Range Annuel
0.0073 0.0713
Clôture Précédente
0.0129
Ouverture
0.0120
Bid
0.0122
Ask
0.0152
Plus Bas
0.0120
Plus Haut
0.0123
Volume
15
Changement quotidien
-5.43%
Changement Mensuel
16.19%
Changement à 6 Mois
35.56%
Changement Annuel
-69.50%
20 septembre, samedi