MFI

39.74 USD 1.27 (3.10%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MFI fiyatı bugün -3.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.34 ve Yüksek fiyatı olarak 40.23 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.34 40.23
Yıllık aralık
0.52 60.73
Önceki kapanış
41.01
Açılış
39.80
Satış
39.74
Alış
40.04
Düşük
36.34
Yüksek
40.23
Hacim
90
Günlük değişim
-3.10%
Aylık değişim
2.11%
6 aylık değişim
6207.94%
Yıllık değişim
4994.87%
21 Eylül, Pazar