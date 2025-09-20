CotationsSections
MFI

39.74 USD 1.27 (3.10%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MFI a changé de -3.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.34 et à un maximum de 40.23.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
36.34 40.23
Range Annuel
0.52 60.73
Clôture Précédente
41.01
Ouverture
39.80
Bid
39.74
Ask
40.04
Plus Bas
36.34
Plus Haut
40.23
Volume
90
Changement quotidien
-3.10%
Changement Mensuel
2.11%
Changement à 6 Mois
6207.94%
Changement Annuel
4994.87%
20 septembre, samedi